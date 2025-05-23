СК возбудил уголовное дело после стрельбы по людям на вокзале в Россоши

Напомним, днём 23 мая неустановленный мужчина совершил вооружённое нападение в людном месте, в результате чего один человек получил огнестрельное ранение в грудную клетку. Пострадавший был экстренно госпитализирован, его жизни сейчас ничего не угрожает. Нападавший скрылся с места преступления до прибытия правоохранительных органов.