СК возбудил уголовное дело после стрельбы по людям на вокзале в Россоши

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и изъятие вещественных доказательств.
Напомним, днём 23 мая неустановленный мужчина совершил вооружённое нападение в людном месте, в результате чего один человек получил огнестрельное ранение в грудную клетку. Пострадавший был экстренно госпитализирован, его жизни сейчас ничего не угрожает. Нападавший скрылся с места преступления до прибытия правоохранительных органов.