Суд Владивостока удовлетворил иск о взыскании Петропавловск-Камчатского порта

Во Владивостоке Ленинский районный суд принял решение удовлетворить иск российской Генпрокуратуры, в рамках которого планировалось обратить в бюджет страны активы, связанные с Петропавловск-Камчатским морским торговым портом и Камчатским морским пароходством.
— Суд решил иск Генпрокуратуры удовлетворить, — озвучила решение судья.
Участники судебного разбирательства присутствовали в здании суда в рамках иска с утра до вечера.
Также во время процесса судье пришлось рассмотреть ходатайство о собственном отводе — выяснилось, что она ранее работала в приморской прокуратуре. Однако судья отклонила его, после чего заверила, что на ее решение данные обстоятельства никак не повлияют.
Представитель обвинения в своем выступлении вспомнил о наказаниях за коррупцию во времена Петра I, включая телесные. Он отметил, что действующее законодательство, относительно того, которое было в начале XVIII века, «гораздо лояльнее и мягче», передает Интерфакс.
28 января Генпрокуратура России через суд потребовала также взыскать 3,2 миллиарда рублей с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей, а также некоторых коммерсантов. Эти средства, по версии следствия, были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.