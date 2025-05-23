Очевидцы рассказали о последних минутах мальчика, погибшего в ДТП в Ногинске

— Моментально выскочили с машины. Я, отец и мама подбежали к женщине: она была в сознании. Потом увидели мужчину он был весь в крови, но жив. Потом увидели мальчика, и от него мы не отходили, мой папа качал до последнего его… но потом все, — передает слова очевидца Telegram-канал 360.ru.