Очевидцы рассказали о последних минутах мальчика, погибшего в ДТП в Ногинске

Ставшая очевидцем смертельного ДТП с участием четырех автомобилей в Ногинске женщина в пятницу, 23 мая, рассказала о том, что ее отец бросился на помощь к мальчику из попавшей в аварию машины и попытался привести его в чувство, пока у ребенка не пропал пульс.
По словам женщины, их машина успела вовремя затормозить и избежать столкновения.
— Моментально выскочили с машины. Я, отец и мама подбежали к женщине: она была в сознании. Потом увидели мужчину он был весь в крови, но жив. Потом увидели мальчика, и от него мы не отходили, мой папа качал до последнего его… но потом все, — передает слова очевидца Telegram-канал 360.ru.
Женщина с шестилетним сыном стали жертвами страшной аварии.
Три легковых автомобиля и микроавтобус вечером 23 мая столкнулись на 63-м километре автодороги М-12 «Восток». К текущему моменту известно о 11 пострадавших, трое из которых — дети. Сотрудники профильных ведомств прибыли на место происшествия, туда же были направлены несколько бригад скорой помощи и специальный вертолет. Следственный комитета РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося. Позже также появилось видео смертельного ДТП, снятое видеорегистратором.