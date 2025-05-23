Начальник пензенского миграционного управления стал фигурантом нового дела

Ранее УФСБ по региону сообщило, что начальник управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области Игорь Мысяков и начальник отдела иммиграционного контроля этого управления арестованы по обвинению в получении взяток от бизнесменов за легализацию в РФ мигрантов, в том числе нелегальных. В главке МВД по региону сообщили РИА Новости, что фигуранты дела отстранены от должности и при подтверждении вины будут уволены по отрицательным основаниям. Следователи предъявили им обвинение по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взяток группой лиц по предварительному сговору». Санкции этой статьи предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы.