Стала известна причина смертельного ДТП, которое произошло в Ногинске

— На основании первоначального анализа записей камер видеонаблюдения можно сделать вывод о том, что к аварии привели действия водителя микроавтобуса. Он не заметил стоящую в его полосе движения неисправную машину и не принял мер для предотвращения столкновения, — уточнили в ТАСС.