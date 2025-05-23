Помощь раненым: первые минуты после крупной аварии в Ногинске попали на видео

Три легковых автомобиля и микроавтобус вечером 23 мая столкнулись на 63-м километре автодороги М-12 «Восток». К текущему моменту известно о смерти женщины и ребенка, а также о 11 пострадавших, трое из которых — дети. Сотрудники профильных ведомств прибыли на место происшествия, туда же были направлены несколько бригад скорой помощи и специальный вертолет.