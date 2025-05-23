Помощь раненым: первые минуты после крупной аварии в Ногинске попали на видео

После столкновения четырех автомобилей в Ногинске очевидцы случившегося из других машин бросились на помощь пострадавшим. Соответствующее видео в пятницу, 23 мая, показал Telegram-канал Shot.
На опубликованных кадрах видно перевернутый микроавтобус и остальные автомобили, которые оказались сильно повреждены в результате аварии. Кроме того, некоторых пострадавших перенесли на траву за обочину, где стали оказывать им первую помощь.
Три легковых автомобиля и микроавтобус вечером 23 мая столкнулись на 63-м километре автодороги М-12 «Восток». К текущему моменту известно о смерти женщины и ребенка, а также о 11 пострадавших, трое из которых — дети. Сотрудники профильных ведомств прибыли на место происшествия, туда же были направлены несколько бригад скорой помощи и специальный вертолет.
Следственный комитета РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося. Позже также появилось видео смертельного ДТП, снятое видеорегистратором. Ставшая очевидцем случившегося женщина рассказала о том, что ее отец бросился на помощь к мальчику из попавшей в аварию машины и попытался привести его в чувство, пока у ребенка не пропал пульс.