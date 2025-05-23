Вертолет с пострадавшими вылетел с места аварии в Ногинске

С места аварии в Ногинске Московской области в пятницу, 23 мая, вылетел вертолет с пострадавшими в результате происшествия на борту.
— Вертолет с пострадавшими вылетел с места ДТП в Ногинске, — передает Telegram-канал 360.ru.
Вечером 23 мая три легковых автомобиля и микроавтобус вечером 23 мая столкнулись на 63-м километре трассы М-12 «Восток». Согласно данным источника «Вечерней Москвы» в экстренных службах, в результате аварии погибли женщина и ребенок.
В Министерстве здравоохранения Подмосковья сообщили, что в результате ДТП пострадали 11 человек, из них трое — дети. В текущий момент на месте происшествия работают девять бригад скорой помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф.
В оперативных службах сообщили, что причиной трагедии стала ошибка водителя микроавтобуса — он не успел заметить перед собой другую машину. Его проверят на наличие в организме алкоголя в момент аварии.
В СМИ появилась видеозапись первых минут после аварии — очевидцы произошедшего, находившиеся в других автомобилях, бросились на помощь пострадавшим. Некоторых перенесли на траву за обочину, где им стали оказывать первую помощь.