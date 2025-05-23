СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в Россоши

По имеющимся сведениям, несколько мужчин беседовали рядом с кафе. Сзади них появился неизвестный в черных брюках и футболке. Он достал пистолет и выстрелил в прохожего. Позже злоумышленник открыл огонь по мужчинам, стоящим у кафе.