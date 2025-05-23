СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство после стрельбы в Россоши

23 мая неизвестный открыл огонь по случайным прохожим вблизи вокзала в Россоши Воронежской области. Стрелявший скрылся с места ЧП. В пресс-службе СУ Следственного комитета по региону сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.
В ходе инцидента пострадали несколько человек. Один из прохожих получил ранение грудной клетки. Его доставили в медучреждение. Следователи начали изучение деталей преступления.
«Проведен осмотр места происшествия, с места происшествия изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видно совершение преступления, допрашиваются свидетели, будет назначен комплекс необходимых судебных экспертиз…» — уточнили в СУ СК по Воронежской области.
По имеющимся сведениям, несколько мужчин беседовали рядом с кафе. Сзади них появился неизвестный в черных брюках и футболке. Он достал пистолет и выстрелил в прохожего. Позже злоумышленник открыл огонь по мужчинам, стоящим у кафе.