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Spiegel: напавшая с ножом на людей на вокзале в Гамбурге могла быть невменяема

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Женщина, подозреваемая в совершении нападения с ножом на людей на главном вокзале в Гамбурге, по всей видимости, находилась в невменяемом состоянии. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Источник: Reuters

По информации издания, есть основания полагать, что женщина находилась в невменяемом состоянии. Женщина не оказала сопротивления правоохранителям при задержании. Стражи порядка конфисковали нож.

Газета Bild указывает, что полиция установила личность женщины. Как подчеркивает издание, она известна полиции и, по-видимому, считается психически неуравновешенной.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел телефонный разговор с мэром Гамбурга Петером Ченчером, в ходе которого заявил, что шокирован произошедшим, и предложил мэру города помощь правительства Германии.

Инцидент произошел на платформе 13/14 около 18:05 (19:05 мск). Правоохранители задержали 39-летнюю женщину, немку по национальности. Полиция исходит из того, что женщина действовала в одиночку. Обстоятельства произошедшего и мотивы злоумышленницы пока не установлены, но, как сообщает агентство DPA, полиция не считает, что это нападение было политически мотивированным.

Главный вокзал в Гамбурге является одним из самых загруженных транспортных узлов в Германии. В час пик в пятницу здесь часто бывает очень многолюдно. Ношение оружия, включая ножи, запрещено и на вокзале, и в общественном транспорте города. С 2023 года главный вокзал регулярно патрулируют сотрудники правоохранительных органов.