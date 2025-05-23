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В Томской области произошел инцидент с патрульным самолетом Ан-2

В Томской области самолет Ан-2 выкатился за пределы боковой полосы.

В Томской области самолет Ан-2 выкатился за пределы боковой полосы. Росавиация инициировала расследование, говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

«В процессе посадки Ан-2 на площадку Колпашево (Томская область) произошло выкатывание на боковую полосу. Воздушное судно выполняло лесопатрульный полет», — следует из публикации.

В Росавиации дополнили, что на борту самолета находились три человека. Никто из них не пострадал. Начатое расследование должно установить причины инцидента с воздушным судном.

После этого будут выработаны меры по недопущению подобных случаев в будущем. В ведомстве уточнили, что расследование будет вестись по всем правилам.

Ранее «МК» писал, что грузовой самолет Ан-12, совершавший коммерческий рейс из поселка Сабетта, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и опрокинулся на бок в Новом Уренгое.