По дынным Минобороны, с 20 по 23 мая было зафиксировано 788 вражеских налетов. В российском МИДе пригрозили адекватным ответом на угрозу, передает «Общественная служба новостей». Ранее Зеленский неоднократно заявлял о намерениях нанести удары по территориям России и называл объекты, такие как Крымский мост, законной целью для атак. Москва в ответ обвиняла киевские власти в террористических действиях и попытках запугать россиян, особенно в преддверии массовых мероприятий, таких как празднование Дня Победы.