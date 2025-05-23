Владимир Зеленский еще не осознал, что у него нет ресурсов простоять РФ, уверен Вячеслав Володин.
Президент Украины Владимир Зеленский и его кураторы в Европе должны понять, что российская армия наступает по всем фронтам в зоне соприкосновения. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Наступление [ВС РФ] идет по всей линии фронта. Зеленскому и его покровителям из европейской “партии войны” надо это осознать», — отметил Вячеслав Володин, комментируя в своем telegram-канале атаки БПЛА и ракетные удары ВСУ по городам России.
По дынным Минобороны, с 20 по 23 мая было зафиксировано 788 вражеских налетов. В российском МИДе пригрозили адекватным ответом на угрозу, передает «Общественная служба новостей». Ранее Зеленский неоднократно заявлял о намерениях нанести удары по территориям России и называл объекты, такие как Крымский мост, законной целью для атак. Москва в ответ обвиняла киевские власти в террористических действиях и попытках запугать россиян, особенно в преддверии массовых мероприятий, таких как празднование Дня Победы.