NDR: Число пострадавших при нападении в Гамбурге выросло до 18 человек

Инцидент произошёл в пятницу на главном железнодорожном узле города. Правоохранители задержали 39-летнюю женщину по подозрению в совершении нападения. Согласно изданию Spiegel, полиция считает, что подозреваемая действовала в состоянии психического расстройства, а политический мотив преступления исключён.