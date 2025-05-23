NDR: Число пострадавших при нападении в Гамбурге выросло до 18 человек

Количество жертв нападения с ножом на центральном вокзале Гамбурга достигло 18 человек, сообщает телеканал NDR со ссылкой на обновлённые данные.
«По информации NDR, среди пострадавших четверо получили критические для жизни ранения, шестерым диагностированы тяжёлые травмы, ещё у восьми зафиксированы лёгкие повреждения», — передаёт телеканал.
Инцидент произошёл в пятницу на главном железнодорожном узле города. Правоохранители задержали 39-летнюю женщину по подозрению в совершении нападения. Согласно изданию Spiegel, полиция считает, что подозреваемая действовала в состоянии психического расстройства, а политический мотив преступления исключён.