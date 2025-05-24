В больницы доставили восемь пострадавших в ДТП в Ногинске

«В результате ДТП пострадали 12 человек, из них двое погибли. На данный момент 8 пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Еще два человека после осмотра медицинскими специалистами отказались от госпитализации», — сказал собеседник агентства.