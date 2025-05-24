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В больницы доставили восемь пострадавших в ДТП в Ногинске

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Восемь пострадавших в результате аварии с микроавтобусом в Подмосковье доставлены в медучреждения, еще двое отказались от госпитализации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздраве Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В результате ДТП пострадали 12 человек, из них двое погибли. На данный момент 8 пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Еще два человека после осмотра медицинскими специалистами отказались от госпитализации», — сказал собеседник агентства.