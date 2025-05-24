Восемь пострадавших в результате ДТП в Ногинске доставили в больницы

Восемь пострадавших в результате аварии с участием трех автомобилей и микроавтобуса в Московской области доставили в медицинские учреждения, еще двое отказались от госпитализации. Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
— В результате ДТП пострадали 12 человек, из них двое погибли. На данный момент восемь пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Еще два человека после осмотра медицинскими специалистами отказались от госпитализации, — передает ТАСС.
23 мая три легковых автомобиля и микроавтобус столкнулись на 63-м километре трассы М-12 «Восток» в Московской области. По информации источника «Вечерней Москвы» в экстренных службах, в результате аварии погибли женщина и ребенок.
Ранее в Минздраве Подмосковья доложили, что в результате ДТП пострадали 11 человек, из них трое — дети. Позднее очевидцы сообщили, что вертолет с пострадавшими на борту вылетел с места происшествия.