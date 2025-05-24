Восемь пострадавших в результате ДТП в Ногинске доставили в больницы

Восемь пострадавших в результате аварии с участием трех автомобилей и микроавтобуса в Московской области доставили в медицинские учреждения, еще двое отказались от госпитализации. Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.