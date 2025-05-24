В отделе полиции на Васильевском острове произошёл пожар

В отделе полиции на Васильевском острове Санкт-Петербурга произошёл пожар, который, по предварительным данным, мог быть умышленным поджогом. Инцидент случился вечером в здании на улице Кораблестроителей, сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, около 23:00 раздались хлопок, шипение и звон разбитого стекла, после чего из окна первого этажа повалил дым и появилось пламя. Сотрудники полиции оперативно справились с возгоранием до прибытия пожарных расчётов.
В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения. Очевидцы предполагают, что в окно могла быть брошена бутылка с зажигательной смесью. Официальные комментарии от правоохранительных органов пока не поступали.
Ранее сообщалось, что на Чукотке при пожаре погибли пять человек.