Россиянин лишился валюты, золота и автомобиля из-за мошенников

Все началось 19 мая, когда жителю Рассказовского района позвонил неизвестный, представившийся якобы сотрудником некой организации. Мошенник выманил у мужчины код из SMS-сообщения. Затем к разговору подключился лжесотрудник банка, который убедил потерпевшего в необходимости перевода денег на «безопасные счета» под предлогом защиты от якобы готовящихся обысков.