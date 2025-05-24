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Россиянин лишился валюты, золота и автомобиля из-за мошенников

В Тамбовской области мужчина поверил мошенникам и лишился сбережений. Об этом сообщает moneytimes.ru.

Источник: Freepik

Все началось 19 мая, когда жителю Рассказовского района позвонил неизвестный, представившийся якобы сотрудником некой организации. Мошенник выманил у мужчины код из SMS-сообщения. Затем к разговору подключился лжесотрудник банка, который убедил потерпевшего в необходимости перевода денег на «безопасные счета» под предлогом защиты от якобы готовящихся обысков.

В течение трех дней мужчина перевел мошенникам: 900 тысяч рублей со счета матери, 125 тысяч рублей от сдачи золотых украшений в ломбард и 650 тысяч рублей от продажи автомобиля. Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.