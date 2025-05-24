Пассажиры и экипаж самолета, упавшего в четверг в Калифорнии, погибли

Все пассажиры самолета, упавшего в четверг в Сан-Диего, погибли.
Все находившиеся на борту легкомоторного самолёта Cessna 550, потерпевшего крушение возле аэропорта Сан-Диего (штат Калифорния) в четверг, погибли. Об этом в пятницу заявил следователь Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дэн Бейкер.
Ранее заместитель начальника городской пожарной службы Дэн Эдди сообщил, что в результате инцидента погибли два человека и пострадали восемь. Катастрофа произошла в жилом районе неподалёку от аэропорта.
По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), самолёт рухнул около 3:45 по местному времени. Ведомство совместно с NTSB приступило к расследованию причин аварии.
«Пилот и пассажиры получили смертельные травмы», — отметил Дэн Бейкер на брифинге, видеозапись которого опубликовал YouTube-канал телеканала KTVU FOX 2. Телеканал также сообщил, что, согласно данным FAA, на борту находились шесть человек.
Следователь Бейкер уточнил детали происшествия: частный самолёт перед падением задел высоковольтную ЛЭП, после чего взорвался и загорелся. Пилот не передавал сигнал бедствия, а на воздушном судне отсутствовал бортовой самописец, фиксирующий параметры полёта.