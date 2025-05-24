Пассажиры и экипаж самолета, упавшего в четверг в Калифорнии, погибли

Все находившиеся на борту легкомоторного самолёта Cessna 550, потерпевшего крушение возле аэропорта Сан-Диего (штат Калифорния) в четверг, погибли. Об этом в пятницу заявил следователь Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Дэн Бейкер.