Двоих москвичек будут судить за контрабанду золотых украшений более чем на 3,5 млн руб

«В ходе следствия установлено, что женщины, действуя согласно отведенным ролям, находясь на территории одной из стран Западной Азии, приобрели ювелирные изделия из сплавов драгоценных металлов с целью их дальнейшей реализации в столичном регионе. На одну из гражданок возлагались обязанности по приобретению ювелирных изделий, а также покупке авиабилетов, а на другую — обязанности по незаконному перемещению товаров через таможенную границу. Во избежание разоблачения гражданки РФ, прибыв в аэропорт Шереметьево, надели часть украшений на себя. При попытке пересечь “зеленый коридор” были остановлены сотрудниками Шереметьевской таможни. В ходе таможенного контроля у нарушительниц выявлены золотые кольца, серьги, кулоны, ожерелья, браслеты в количестве 13 штук. Согласно заключению эксперта, образцы товаров являются новыми, изготовленными из сплавов драгоценных металлов, рыночная стоимость которых составила почти 3 млн 780 тыс. руб.», — говорится в сообщении.