Baza: Коктейль «Молотова» швырнули в отдел полиции в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно актового зала 37-го отдела полиции. Об этом в субботу, 24 мая, сообщила Baza.
По данным журналистов, инцидент произошел около полуночи. Огонь успел разгореться, но сотрудники полиции смогли быстро его потушить до приезда пожарных. В результате произошедшего никто не пострадал.
— По предварительным данным, поджигатель уехал на белом мерседесе. Водителя автомобиля установили. Однако его причастность еще не подтверждена, — передает Telegram-канал.
24 апреля в Дагестане сотрудники силовых структур задержали четырех членов террористического сообщества, которые готовили вооруженное нападение на отдел полиции. Злоумышленников обвинили в создании террористического сообщества и руководстве им, а также подготовке к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и теракту.
19 мая в Ставропольском крае сотрудники ФСБ России задержали группу из девяти подростков, которые готовили нападения на полицейских 9 мая. По данным силовиков, несовершеннолетние являются приверженцами международной террористической организации.