Baza: Коктейль «Молотова» швырнули в отдел полиции в Санкт-Петербурге

24 апреля в Дагестане сотрудники силовых структур задержали четырех членов террористического сообщества, которые готовили вооруженное нападение на отдел полиции. Злоумышленников обвинили в создании террористического сообщества и руководстве им, а также подготовке к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и теракту.