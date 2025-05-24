The Times: Россия побеждает Украину в работе с FPV-дронами

«Москва вышла в лидеры гонки беспилотников, обогнав Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших зону соприкосновения. Часто невосприимчивое к помехам, новое поколение серийных дронов оказывает физическое воздействие на обустройство фронта протяженностью 1200 км» — указано в публикации The Times.