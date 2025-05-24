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Марочко: ВС РФ вошли в Юнаковку

Российские войска вошли в населенный пункт Юнаковка Сумской области, который ранее использовался как логистический хаб для переброски украинских военнослужащих в Курскую область. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

ВС РФ успешно продвигаются в зоне СВО.

Российские войска вошли в населенный пункт Юнаковка Сумской области, который ранее использовался как логистический хаб для переброски украинских военнослужащих в Курскую область. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«По моей информации, наши войска уже вошли в населенный пункт Юнаковка, который являлся своеобразным логистическим хабом для того, чтобы перебрасывать украинских боевиков на Курщину», — заявил Марочко, сообщает ТАСС. Эксперт подчеркнул, что этот населенный пункт имел стратегическое значение для украинских сил, поскольку через него осуществлялось снабжение и передвижение личного состава в направлении российской границы.

19 апреля Андрей Марочко заявил, что подразделения Вооруженных сил России расширили огневой контроль над трассой между населенными пунктами Юнаковка и Олешня. Эта дорога использовалась для снабжения группировки Вооруженных сил Украины на данном участке фронта. По данным эксперта, установление контроля над этой территорией позволяет затруднить логистические операции ВСУ и ограничить возможности переброски подкреплений.