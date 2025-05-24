Марочко: ВС РФ вошли в Юнаковку

«По моей информации, наши войска уже вошли в населенный пункт Юнаковка, который являлся своеобразным логистическим хабом для того, чтобы перебрасывать украинских боевиков на Курщину», — заявил Марочко, сообщает ТАСС. Эксперт подчеркнул, что этот населенный пункт имел стратегическое значение для украинских сил, поскольку через него осуществлялось снабжение и передвижение личного состава в направлении российской границы.