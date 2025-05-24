FT: Британия ищет связь между Россией и поджогом дома премьера Стармера

Ранее полиция Лондона предъявила обвинения 21-летнему гражданину Украины Роману Лавриновичу в поджогах автомобиля и двух жилых домов, связанных с премьер-министром Киром Стармером. Преступления были квалифицированы как совершенные с угрозой жизни людей, а расследование ведет антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.