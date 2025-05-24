Reuters: Трамп введет в США режим ЧП из-за зависимости от топлива из России

«[Президент Дональд] Трамп применит закон об оборонном производстве времен холодной войны, чтобы объявить ЧП в стране из-за зависимости США от РФ и Китая в сфере обогащенного урана, переработки ядерного топлива и передовых реакторных ресурсов. Профильным ведомствам уже предписано выдавать разрешения и размещать новые ядерные объекты, министерствам энергетики и обороны — определять федеральные земли и объекты для размещения ядерных объектов и оптимизировать процессы их строительства», — со ссылкой на решение Вашингтона пишет Reuters.