В МВД предупредили об усложнившихся схемах мошенничества с «безопасным счетом»

Сотрудники МВД фиксируют усложнение схем телефонного мошенничества, при котором преступники действуют в два этапа. Как сообщил заместитель начальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин, аферисты сначала под различными предлогами выманивают у жертв пароли от личных кабинетов, включая портал «Госуслуги», а затем используют полученные данные для последующего обмана.