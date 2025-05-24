В МВД предупредили об усложнившихся схемах мошенничества с «безопасным счетом»

Сотрудники МВД фиксируют усложнение схем телефонного мошенничества, при котором преступники действуют в два этапа. Как сообщил заместитель начальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин, аферисты сначала под различными предлогами выманивают у жертв пароли от личных кабинетов, включая портал «Госуслуги», а затем используют полученные данные для последующего обмана.
На втором этапе мошенники, представляясь сотрудниками государственных органов, банков или спецслужб, убеждают граждан перевести деньги на так называемые «безопасные счета» или передать наличные курьерам. По словам представителя МВД, такая двухступенчатая схема выглядит более правдоподобной и вызывает меньше подозрений у потенциальных жертв.
Специалисты подчеркивают, что ни одна государственная организация или банк не требуют передачи паролей или перевода средств на сторонние счета. При поступлении подобных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и сообщить в правоохранительные органы.
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