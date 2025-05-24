Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина

Как сообщило Министерство обороны РФ, в пятницу 23 мая был осуществлен масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. Россия вернула из украинского плена 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, среди которых — мирные жители Курской области. Взамен украинской стороне были переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Вернувшиеся в Россию сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психолого-медицинская помощь. Министерство обороны также отметило, что инициированный российской стороной обмен планируется продолжить в ближайшие дни.