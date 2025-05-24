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Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, выразили благодарность президенту России Владимиру Путину, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и своим родным за поддержку и помощь в освобождении. Кадры с их обращением были опубликованы в эфире программы «Вести» 24 мая.

Военные заявили, что смогли преодолеть все трудности.

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, выразили благодарность президенту России Владимиру Путину, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и своим родным за поддержку и помощь в освобождении. Кадры с их обращением были опубликованы в эфире программы «Вести» 24 мая.

«Благодаря Путину, Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание», — заявил один из освобожденных военнослужащих. Другой участник обмена добавил, что «немало было пройдено и было очень тяжело, но трудности преодолели».

Как сообщило Министерство обороны РФ, в пятницу 23 мая был осуществлен масштабный обмен пленными между Россией и Украиной. Россия вернула из украинского плена 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц, среди которых — мирные жители Курской области. Взамен украинской стороне были переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Вернувшиеся в Россию сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психолого-медицинская помощь. Министерство обороны также отметило, что инициированный российской стороной обмен планируется продолжить в ближайшие дни.