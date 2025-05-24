Суд взыскал с бизнесменов и экс-чиновников Камчатки более 16 млрд рублей: в чем обвиняют ответчиков

Ряд камчатских бизнесменов, фирм и бывших чиновников оказались ответчиками по делу о нажитых незаконным путем активов. Суд во Владивостоке взыскал с фигурантов в общей сумме 16,7 миллиарда рублей. Об этом оповестили в суде, пишет РИА Новости.
Всего в списке значится 46 физических лиц и фирм, отмечается в материале. Среди ответчиков оказались бывший депутат Камчатского парламента Александр Иванчей и экс-заместитель главы правительства региона Юрий Зубарь.
Исковое заявление поступило в суд еще в декабре. Изначально число ответчиков было совсем небольшим. Позже, к марту, оно увеличилось на 19 человек. В мае количество ответчиков составило 65 лиц и организаций.
В суде также прошло рассмотрение дела о мошенничестве. В результате один из соучастников преступников с Украины получил приговор в виде шести лет лишения свободы. Кроме того, с него взыскали порядка 5,7 миллиона рублей.