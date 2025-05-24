Движение по трассе М-12 после аварии открыли в одну сторону

В Московской области движение на 65-м километре трассы М-12, где произошла авария с участием микроавтобуса и тремя легковыми автомобилями, открыли в направлении Владимира. Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор».