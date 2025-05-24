Движение по трассе М-12 после аварии открыли в одну сторону

В Московской области движение на 65-м километре трассы М-12, где произошла авария с участием микроавтобуса и тремя легковыми автомобилями, открыли в направлении Владимира. Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор».
Ранее в компании сообщили, что движение на участке трассы было временно перекрыто для эвакуации пострадавших в результате аварии. Позднее пострадавших эвакуировали с места случившегося, но движение оставалось перекрытым в связи с работами оперативных служб.
— Движение на 65 километре М-12 в направлении Владимира открыто. Плата за проезд по участку с затором в результате аварии на 65 километре М-12 взиматься не будет. Владельцам транспондеров средства вернутся на счет, — передает Telegram-канал Автодор.
23 мая на 63-м километре трассы столкнулись три легковых автомобиля и микроавтобус. По информации источника «Вечерней Москвы» в экстренных службах, в результате ДТП погибли женщина и ребенок.
В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что количество пострадавших в результате аварии достигло 12 человек. Восемь пострадавших доставили в медицинские учреждения, еще двое отказались от госпитализации.