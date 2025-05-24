Стали известны ужасные подробности убийства моделью своего мужа

Российская модель Лилия Судакова, отбывающая наказание за убийство мужа, вместо оказания помощи супругу отправляла фото его смертельной раны знакомому врачу. Об этом пишет РИА Новости.
В материалах дела говорится, что жена не вызвала скорую оперативно. Параллельно пыталась придумать историю, как избежать наказания. Она поначалу заявляла фельдшерам, что муж уже вернулся домой с ранением в сердце.
«Вместо вызова скорой помощи, согласно показаниям, они фотографировали рану и отсылали знакомому врачу, а также обсуждали версии, как выставить произошедшее, что является явной попыткой избежать уголовной ответственности», — говорится в документах.
Судакова пыталась «имитировать» намерение помочь мужу. Она даже сходила в аптеку за лекарствами, однако принесла лишь перекись водорода и зеленку. Это было признано судом несоразмерной помощью при ранении в сердце.
Была и изменена статья на более тяжкую — с причинения смерти по неосторожности до убийства. Модель отправили в колонию на 7 лет. Она убила мужа на фоне ревности, говорится в материалах дела.
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