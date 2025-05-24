Spiegel: напавшая с ножом на людей в Гамбурге могла быть невменяема

Женщина, подозреваемая в нападении с ножом на людей на главном вокзале Гамбурга, по всей видимости, находилась в состоянии невменяемости. Об этом сообщает журнал Der Spiegel, указывая, что есть основания полагать, что она не могла контролировать свои действия во время инцидента.