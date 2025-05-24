Spiegel: напавшая с ножом на людей в Гамбурге могла быть невменяема

Женщина, подозреваемая в нападении с ножом на людей на главном вокзале Гамбурга, по всей видимости, находилась в состоянии невменяемости. Об этом сообщает журнал Der Spiegel, указывая, что есть основания полагать, что она не могла контролировать свои действия во время инцидента.
При задержании правоохранительные органы не встретили сопротивления со стороны подозреваемой, а у нее изъяли нож.
Личность женщины уже установлена полицией. Как отмечает издание, она известна правоохранительным органам и, по всей видимости, страдает от психического расстройства. Канцлер Германии Фридрих Мерц связался по телефону с мэром Гамбурга Петером Ченчером и выразил шок от случившегося, предложив помощь правительства в решении последствий происшествия.
Инцидент произошел около 18:05 (19:05 мск) на платформе 13/14 вокзала. Согласно информации телерадиокомпании NDR, в результате нападения пострадали 18 человек: четверо из них находятся в критическом состоянии, шесть получили серьезные ранения, а восемь — легкие травмы.