Пострадавших в ДТП в Подмосковье доставили в больницы

По информации пресс-службы Минздрава Московской области, в результате аварии с микроавтобусом в Подмосковье восемь пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, а двое отказались от госпитализации после осмотра.
Общее число пострадавших в происшествии составляет 12 человек, из которых двое скончались на месте.
Представитель ведомства отметил, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, находящимся в больницах. Медицинские специалисты проводят осмотры и предоставляют лечение тем, кто нуждается в медицинском вмешательстве.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли два человека. Остальные пострадавшие получили различную степень травм, и их состояние находится под постоянным наблюдением медиков. Водитель и пассажиры микроавтобуса получили необходимую помощь и проходят обследование.