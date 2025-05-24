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Пострадавших в ДТП в Подмосковье доставили в больницы

Общее число пострадавших в происшествии составляет 12 человек.

Источник: АиФ

По информации пресс-службы Минздрава Московской области, в результате аварии с микроавтобусом в Подмосковье восемь пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, а двое отказались от госпитализации после осмотра.

Общее число пострадавших в происшествии составляет 12 человек, из которых двое скончались на месте.

Представитель ведомства отметил, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, находящимся в больницах. Медицинские специалисты проводят осмотры и предоставляют лечение тем, кто нуждается в медицинском вмешательстве.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли два человека. Остальные пострадавшие получили различную степень травм, и их состояние находится под постоянным наблюдением медиков. Водитель и пассажиры микроавтобуса получили необходимую помощь и проходят обследование.