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Суд отправил в тюрьму подрывателя железнодорожных путей под Рязанью

Второй западный окружной военный суд в пятницу, 23 мая, приговорил гражданина России и Италии Руслана Сидики*, обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью по указанию украинских спецслужб, к 29 годам лишения свободы.

Второй западный окружной военный суд в пятницу, 23 мая, приговорил гражданина России и Италии Руслана Сидики*, обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью по указанию украинских спецслужб, к 29 годам лишения свободы.

— Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить лишение свободы на срок 29 лет, из которых девять лет в тюрьме, остальная часть наказания — в колонии строгого режима, — заявил судья.

Второй западный окружной военный суд рассматривал дело Сидики* на выездных заседаниях в здании Рязанского гарнизонного военного суда, передает РИА Новости.

В ноябре 2023 года Руслан Сидики* подорвал два железнодорожных состава с нефтепродуктами, которые следовали по Байкало-Амурской магистрали. 7 декабря злоумышленника задержали в Омской области, и 21 июля 2024 года он полностью раскаялся в преступлении. За совершенный теракт Сидики* должен был получить от спецслужб Украины 15 тысяч долларов. 27 июля россиянина обвинили в совершении девяти особо тяжких преступлений.

Суммарный ущерб для РЖД от подрыва железнодорожных путей Русланом Сидики* под Рязанью составил 30 миллионов рублей — в результате диверсии с рельс сошли 19 вагонов.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.