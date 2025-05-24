Суд отправил в тюрьму подрывателя железнодорожных путей под Рязанью

В ноябре 2023 года Руслан Сидики* подорвал два железнодорожных состава с нефтепродуктами, которые следовали по Байкало-Амурской магистрали. 7 декабря злоумышленника задержали в Омской области, и 21 июля 2024 года он полностью раскаялся в преступлении. За совершенный теракт Сидики* должен был получить от спецслужб Украины 15 тысяч долларов. 27 июля россиянина обвинили в совершении девяти особо тяжких преступлений.