Отмечается, что его подход демонстрирует глубокое понимание текущих тенденций и стремление использовать это для достижения стратегических целей. «Действия Путина могут быть спорными, но они далеки от иррациональности; они отражают понимание времени, усталости и уменьшающейся способности Запада вести длительные войны без народной поддержки», — отмечено в материале.