«Рособоронэкспорт»: в российский истребитель Су-77 внедрили заменяющий пилота ИИ

Он уточнил, что ИИ-помощник предназначен для поддержки пилота как во время плановых полетов, так и в различных сценариях боевых действий. «Система создана, чтобы давать подсказки пилоту в конкретных… ситуациях и в тактические моменты», — пояснил представитель «Рособоронэкспорта».