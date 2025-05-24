«Рособоронэкспорт»: в российский истребитель Су-77 внедрили заменяющий пилота ИИ

В российский истребитель внедрили ИИ.
В многоцелевой одноместный стелс-истребитель Су-57 внедрена система искусственного интеллекта, которая фактически выполняет функции электронного второго пилота. Об этом 24 мая сообщил представитель «Рособоронэкспорта». Кроме того, планируется предлагать данную систему на экспорт зарубежным заказчикам.
Он уточнил, что ИИ-помощник предназначен для поддержки пилота как во время плановых полетов, так и в различных сценариях боевых действий. «Система создана, чтобы давать подсказки пилоту в конкретных… ситуациях и в тактические моменты», — пояснил представитель «Рособоронэкспорта».
По данным источника в ОАК, корпорация с самого начала программы по созданию истребителя пятого поколения планировала интеграцию подобной системы электронного второго пилота. Предполагается, что новый ИИ-помощник повысит эффективность управления самолетом, снизив нагрузку на летчика и обеспечив дополнительную поддержку при выполнении сложных боевых задач.