В Хабаровске суд взыскал миллион за смерть ребенка

В Хабаровске Железнодорожный районный суд рассмотрел дело о трагической гибели несовершеннолетнего ребенка, упавшего в шахту лифта на недостроенном доме по улице Рокоссовского, — сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
Родственники погибшего — брат и бабушка — обратились в суд с требованием компенсации морального вреда к застройщику ООО «Т» и администрации города.
Суд установил, что в июне 2021 года мальчик находился на верхнем этаже недостроенного дома, где отсутствовали необходимые меры безопасности — объект не был должным образом огражден и законсервирован. Из-за этого ребенок упал в открытый проем шахты лифта, получив травмы, которые привели к смерти.
Суд признал ответственность застройщика и администрации города в равной степени. С каждого из них взыскана компенсация морального вреда по одному миллиону рублей в пользу каждого из истцов.
Апелляция и кассация оставили решение без изменений. Этот случай — жёсткое напоминание о том, что безопасность на стройках — не формальность, а обязанность, пренебрежение которой может стоить жизни.