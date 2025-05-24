В Хабаровске суд взыскал миллион за смерть ребенка

Суд установил, что в июне 2021 года мальчик находился на верхнем этаже недостроенного дома, где отсутствовали необходимые меры безопасности — объект не был должным образом огражден и законсервирован. Из-за этого ребенок упал в открытый проем шахты лифта, получив травмы, которые привели к смерти.