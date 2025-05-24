Под Иркутском двое подростков на квадроцикле врезались в «Хонду»

Под Иркутском 13-летние подростки попали в серьезное ДТП. В селе Мамоны 23 мая около 17:10 школьник, управляя квадроциклом «Шармакс Хамер», не справился с управлением и врезался в «Хонду Инсайт». Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции и прокуратуре региона, юных автолюбителей отвезли в больницу с травмами.