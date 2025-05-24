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Под Иркутском двое подростков на квадроцикле врезались в «Хонду»

13-летних водителя квадроцикла и пассажира отвезли в больницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Под Иркутском 13-летние подростки попали в серьезное ДТП. В селе Мамоны 23 мая около 17:10 школьник, управляя квадроциклом «Шармакс Хамер», не справился с управлением и врезался в «Хонду Инсайт». Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции и прокуратуре региона, юных автолюбителей отвезли в больницу с травмами.

— В отношении отца несовершеннолетнего водителя составлен административный материал за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Родитель заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Квадроцикл поместили на спецстоянку. В свою очередь, прокуратура района контролирует проверку этой аварии. При достаточных основаниях надзорным ведомством будут приняты меры реагирования.