Украинец уснул на вахте и посадил контейнеровоз на мель у берегов Норвегии

Согласно данным телерадиокомпании NRK, судно двигалось с высокой скоростью — 16 узлов (почти 30 км/ч) — и не предприняло попыток изменить курс перед столкновением с берегом. Очевидцы утверждают, что судно приближалось к берегу без каких-либо манёвров.
На следующий день телеканал TV2 сообщил о вероятной причине инцидента: второй помощник капитана, находясь на дежурстве в одиночку, уснул. Полиция региона Трёнделаг подтвердила, что расследование уже началось, и одному человеку, украинцу старше 30 лет, предъявлены обвинения.
Прокурор Кьетиль Бруланн Сёренсен заявил, что обвиняемый подтвердил, что действительно уснул на вахте, однако не признал свою вину. В настоящее время следователи выясняют, соответствовало ли количество людей на мостике нормам и соблюдались ли правила отдыха и труда на судне. Капитан NCL Salten также получил статус подозреваемого.
Ранее Life.ru писал, что в Южно-Китайском море между кораблями Филиппин и Китая произошла стычка. Береговые охраны обеих стран обвинили в произошедшем друг друга.