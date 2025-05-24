Украинец уснул на вахте и посадил контейнеровоз на мель у берегов Норвегии

Прокурор Кьетиль Бруланн Сёренсен заявил, что обвиняемый подтвердил, что действительно уснул на вахте, однако не признал свою вину. В настоящее время следователи выясняют, соответствовало ли количество людей на мостике нормам и соблюдались ли правила отдыха и труда на судне. Капитан NCL Salten также получил статус подозреваемого.