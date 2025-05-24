Хинштейн встретил автобус с вернувшимися из плена курянами

Некоторые люди, по его словам, делились переживаниями о том, что могли неделями находиться без еды и воды. Они также рассказывали, как на их глазах расстреливали соседей. Некоторые даже опасались возвращаться на родину, в том числе, просили вернуть тех, кто остался в Сумах, и восстановить их дома. Он отметил, что, видя их глаза, невозможно было сдержать слез — они находят силы улыбаться, благодарить и верить в лучшее, несмотря на те страшные вещи, с которыми им пришлось столкнуться.