Уголовное дело о нарушении ПДД завели после ДТП в Ногинске

По факту аварии с участием микроавтобуса и легковых машин, произошедшей в Московской области, в результате которой погибли женщина и ребенок, было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспорта. Об этом в субботу, 24 мая, сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД РФ по региону Татьяна Петрова.
— Следователем Следственного управления МУ МВД России «Ногинское» по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — передает Telegram-канал Подмосковная полиция.
О возбуждении уголовного дела по факту аварии ранее сообщили в Следственном комитете России по региону. По словам представителей ведомства, дело возбудили по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Авария в подмосковном Ногинске произошла вечером 23 мая — на 63-м километре трассы М-12 столкнулись три легковых автомобиля и микроавтобус. В региональном Министерстве здравоохранения сообщили, что количество пострадавших в результате ДТП достигло 12 человек. Восемь пострадавших доставили в медицинские учреждения, еще двое отказались от госпитализации.