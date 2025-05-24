Уголовное дело о нарушении ПДД завели после ДТП в Ногинске

По факту аварии с участием микроавтобуса и легковых машин, произошедшей в Московской области, в результате которой погибли женщина и ребенок, было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспорта. Об этом в субботу, 24 мая, сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД РФ по региону Татьяна Петрова.