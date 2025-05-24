Трамп дал поручение по ядерному сектору

«Для максимальной скорости и масштабов наращивания новых ядерных мощностей Министерство энергетики должно уделять приоритетное внимание работе с атомной энергетикой, чтобы к 2030 году увеличить мощность существующих ядерных реакторов на 5 гигаватт и построить десять новых крупных реакторов с полной проектной документацией», — написано в указе президента США. Материал публикует Forth News.