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Трамп дал поручение по ядерному сектору

Президент США Дональд Трамп выдал указ, согласно которому Министерство энергетики США должно начать строительство минимум десяти новых ядерных реакторов к 2030 году. Это решение является частью широкомасштабного плана по возрождению ядерной промышленности в стране.

Трамп издал указ о восстановлении ядерной промышленной базы США.

Президент США Дональд Трамп выдал указ, согласно которому Министерство энергетики США должно начать строительство минимум десяти новых ядерных реакторов к 2030 году. Это решение является частью широкомасштабного плана по возрождению ядерной промышленности в стране.

«Для максимальной скорости и масштабов наращивания новых ядерных мощностей Министерство энергетики должно уделять приоритетное внимание работе с атомной энергетикой, чтобы к 2030 году увеличить мощность существующих ядерных реакторов на 5 гигаватт и построить десять новых крупных реакторов с полной проектной документацией», — написано в указе президента США. Материал публикует Forth News.

Кроме строительства новых реакторов, указ предусматривает увеличение мощности существующих ядерных станций на пять гигаватт. Министерство также получило задачу координировать свои действия с министерством обороны для оценки возможности перезапуска или изменения назначения уже закрытых атомных электростанций, что будет способствовать удовлетворению потребностей Пентагона.

Дополнительно, Трамп поручил министерству обеспечить всестороннее развитие цепочек поставок ядерного топлива и приоритетное финансирование инновационных технологий в сфере атомной энергетики, включая предоставление грантов, займов и инвестиционного капитала. Эти меры нацелены на укрепление национальной энергетической безопасности и развитие передовых технологий в ядерной индустрии.

Ранее в США завершили изготовление первой бомбы B61−13 — новой модификации ядерного оружия, а также активизировали проекты по запуску урановых рудников и расширению производства ядерного топлива. Эти инициативы, поддерживаемые администрацией Дональда Трампа, направлены на укрепление позиций страны в ядерной энергетике и обороне.