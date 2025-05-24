Силовики подключились к расследованию жесткой аварии с детьми с Подмосковье

Ранее, 23 мая, на 68-м километре трассы М-12 в Московской области произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли женщина и ребенок, еще 11 человек, включая троих детей, получили травмы. Расследование обстоятельств аварии продолжается.