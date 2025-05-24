Силовики подключились к расследованию жесткой аварии с детьми с Подмосковье

По ДТП в Ногинске возбуждено уголовное дело.
В Ногинске возбуждено уголовное дело по ДТП, которое привело к гибели женщины и ребенка. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Ногинске», — сказано в официальном telegram-канале Подмосковной полиции. Расследование ведется по части 5 статьи 264 УК РФ, которая касается нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц.
Ранее, 23 мая, на 68-м километре трассы М-12 в Московской области произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли женщина и ребенок, еще 11 человек, включая троих детей, получили травмы. Расследование обстоятельств аварии продолжается.