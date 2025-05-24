Сухое дерево упало на авто, припаркованное возле дома во Владивостоке

Во дворе дома на Бородинской во Владивостоке сухое дерево ночью сломалось и упало на припаркованные автомобили. Хозяева авто увидели утром, что их машины сильно повреждены, передает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на соцсети.
От падения тополя пострадали несколько машин. Как сообщили жители этого дома, они неоднократно просили спилить старое дерево, однако их обращение проигнорировали. Кто понесет ответственность и возместят ли жителям ущерб, пока неясно.
Ранее «Комсомолка» писала о том, как на припаркованный в центре Владивостока автомобиль упал фонарный столб. Его буквально вырвала из-под земли какая-то необъяснимая сила в самый разгар майских гуляний.