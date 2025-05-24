СМИ: Мозамбик расследует нападение на океанографическое судно «Атлантида»

В августе РИА Новости со ссылкой на материалы Росрыболовства сообщало, что российские ученые в рамках Большой африканской экспедиции проведут научные работы в исключительных экономических зонах стран Западной Африки и западной части Индийского океана на двух научно-исследовательских суднах К-1711 «Атлантниро» и К-1704 «Атлантида».