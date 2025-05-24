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СМИ: Мозамбик расследует нападение на океанографическое судно «Атлантида»

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Власти Мозамбика расследуют нападение на российское океанографическое судно у побережья страны, сообщает портал Club of Mozambique со ссылкой на представителя кабмина страны.

Источник: © РИА Новости

«Правительство Мозамбика объявило сегодня, что расследует нападение, которое имело место 10 мая, на российское океанографическое судно “Атлантида”… в районе, где до сих пор активны террористические группировки», — говорится в публикации.

«Атлантиду» обстреляли с бортов двух неопознанных судов. Российскому судну пришлось остановиться в Мапуто, прежде чем оно отправилось в ЮАР, уточняет портал.

В августе РИА Новости со ссылкой на материалы Росрыболовства сообщало, что российские ученые в рамках Большой африканской экспедиции проведут научные работы в исключительных экономических зонах стран Западной Африки и западной части Индийского океана на двух научно-исследовательских суднах К-1711 «Атлантниро» и К-1704 «Атлантида».

Экспедиция предполагает два масштабных комплекса работ в исключительных экономических зонах стран Западной Африки (Марокко, Мавритания, Гвинея-Бисау, Гвинейская Республика, Сьерра-Леоне, Либерия, Нигерия, Камерун, Габон, Ангола) и стран западной части Индийского океана (Эритрея, Мадагаскар, Мозамбик, Маврикий, Оман.