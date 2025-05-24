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В Омске в результате ДТП пострадал 16-летний подросток

Водитель «Лады» наехал на школьника прямо на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском округе Омска в результате ДТП пострадал 16-летний подросток. 30-летний водитель «Лады» допустил наезд на школьника прямо на «зебре». Юноша переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ему понадобилась медицинская помощь.

Все произошло накануне. Сообщение о ДТП в Кировском округе в Госавтоинспекцию поступило в 21:35. Сотрудники полиции на месте установили, что 30-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь по ул. 70 лет Октября, в районе строения № 1 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пешеходу, 16-летнему юноше. Какие школьник получил травмы, пока неизвестно.

Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

Ранее «КП Омск» сообщала о ДТП с участием подростка.