В Омске в результате ДТП пострадал 16-летний подросток

В Кировском округе Омска в результате ДТП пострадал 16-летний подросток. 30-летний водитель «Лады» допустил наезд на школьника прямо на «зебре». Юноша переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ему понадобилась медицинская помощь.
Все произошло накануне. Сообщение о ДТП в Кировском округе в Госавтоинспекцию поступило в 21:35. Сотрудники полиции на месте установили, что 30-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь по ул. 70 лет Октября, в районе строения № 1 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП медицинская помощь понадобилась пешеходу, 16-летнему юноше. Какие школьник получил травмы, пока неизвестно.
Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.
Ранее «КП Омск» сообщала о ДТП с участием подростка.