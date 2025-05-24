В Омске в результате ДТП пострадал 16-летний подросток

Все произошло накануне. Сообщение о ДТП в Кировском округе в Госавтоинспекцию поступило в 21:35. Сотрудники полиции на месте установили, что 30-летний водитель автомобиля «Лада», двигаясь по ул. 70 лет Октября, в районе строения № 1 допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.