Артамонов: Липецкая область подверглась массированной атаке беспилотников

Липецкая область подверглась массовым ударам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаки противника в Липецке и Ельце. Об этом в субботу, 24 мая, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
На текущий момент красный уровень угрозы атаки дронов был введен для Ельца, а также Елецкого, Тербунского, Задонского, Хлевенского, Лебедянского и Данковского районов.
— Падения беспилотников в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации жертв нет. На месте работают оперативные службы. Угроза атаки БПЛА сохраняется! — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ночью 23 мая ВСУ также атаковали Липецкую область. В результате атаки дронов противника и последующего падения их обломков на Елец 20 квартир получили повреждения. Одна из них пострадала больше других: крышу и окна потребуется восстановить. Позднее Артамонов уточнил, что при налете также пострадали восемь человек.
В тот же день российские силы ПВО ликвидировали два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. По данным представителей Министерства обороны России, украинские войска попыталась атаковать регион примерно в 19:30 по московскому времени.