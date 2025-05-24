Артамонов: Липецкая область подверглась массированной атаке беспилотников

Ночью 23 мая ВСУ также атаковали Липецкую область. В результате атаки дронов противника и последующего падения их обломков на Елец 20 квартир получили повреждения. Одна из них пострадала больше других: крышу и окна потребуется восстановить. Позднее Артамонов уточнил, что при налете также пострадали восемь человек.