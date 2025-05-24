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Губернатор Артамонов сообщил о падении БПЛА в промзоне Ельца Липецкой области

Украинские дроны атаковали город Ельц в Липецкой области.

Источник: Комсомольская правда

Территория Липецкой области подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 24 мая дроны зафиксированы в небе над городом Ельц. Несколько из них упали в промышленной зоне. Такую информацию опубликовал в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Он также оповестил, что, по предварительным данным, жертв в результате падения БПЛА нет. О повреждениях в районе промышленной зоны никаких подробностей не называется. Губернатор предупредил жителей о сохранении угрозы атаки дронов на территории области.

«Падения беспилотников в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации жертв нет. На месте работают оперативные службы», — уведомил Игорь Артамонов.

Ранее в результате атаки БПЛА повреждения получили 20 квартир Ельца. Власти города оценивают нанесенный ущерб.