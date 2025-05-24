«Тела валяются тысячами»: Алаудинов рассказал о жестокости командования ВСУ

По его словам, тела военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) были брошены их сослуживцами в зонах активных боевых действий. «Раненых не забирают. Тела погибших абсолютно не забирают. И они у нас, получается, валяются там тысячами по всему периметру, где у нас были бои с украинскими формированиями», — сказал Алаудинов в интервью РИА Новости.