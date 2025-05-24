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«Тела валяются тысячами»: Алаудинов рассказал о жестокости командования ВСУ

В районе приграничья Курской области остаются тысячи тел украинских военных. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Алаудинов рассказал, что ВСУ бросают тела своих военных.

В районе приграничья Курской области остаются тысячи тел украинских военных. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, тела военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) были брошены их сослуживцами в зонах активных боевых действий. «Раненых не забирают. Тела погибших абсолютно не забирают. И они у нас, получается, валяются там тысячами по всему периметру, где у нас были бои с украинскими формированиями», — сказал Алаудинов в интервью РИА Новости.

Ранее стало известно, что тела украинских военных остались на территории Курской области после боев с российскими десантниками вблизи государственной границы. В мае командование сообщало о неоднократных попытках ВСУ прорвать оборону, однако все атаки были отражены, несмотря на объявленное президентом РФ перемирие в честь 80-летия Победы.