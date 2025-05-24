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Артамонов: Липецкая область подверглась массированному налёту БПЛА

Липецкая область подверглась массированному налёту беспилотников. Сейчас средства противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы подавляют дроны на территории Липецка и Ельца. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Источник: Life.ru

«Регион подвергся массированному налёту БПЛА. Идёт работа ПВО и средств подавления в Липецке и Ельце», — написал глава области в Telegram-канале.

Красный уровень опасности БПЛА в Липецкой области объявили в 5:06 утра 24 мая. После 6 утра жители Ельца слышали серию взрывов, похожих на работу ПВО.

Как сообщал Life.ru, накануне, 23 мая, обломки украинского беспилотника упали в промзоне Ельца, после чего начался пожар, в котором пострадали 8 человек. Также обломками повредило 30 квартир в жилом доме.