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Стали известны последние слова погибшей в ДТП в Ногинске о раненом сыне

После ДТП в Ногинске Московской области одна из пострадавших находилась в сознании и просила спасти своего сына. Об этом рассказали очевидцы. Позднее стало известно, что женщина погибла.

Погибшая в ДТП в Ногинске женщина просила спасти своего сына.

После ДТП в Ногинске Московской области одна из пострадавших находилась в сознании и просила спасти своего сына. Об этом рассказали очевидцы. Позднее стало известно, что женщина погибла.

«Когда машины столкнулись, женщина была еще в сознании. Она умоляла спасти ребенка, сама была вся в крови», — рассказал «Российской газете» один из очевидцев.

Крупное ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей произошло на трассе М-12 в Подмосковье 23 мая. В результате аварии погибли женщина и ребенок. Среди десяти пострадавших числятся двое несовершеннолетних. Что известно о ДТП — в материале URA.RU.