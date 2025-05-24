Стали известны последние слова погибшей в ДТП в Ногинске о раненом сыне

Погибшая в ДТП в Ногинске женщина просила спасти своего сына.
После ДТП в Ногинске Московской области одна из пострадавших находилась в сознании и просила спасти своего сына. Об этом рассказали очевидцы. Позднее стало известно, что женщина погибла.
«Когда машины столкнулись, женщина была еще в сознании. Она умоляла спасти ребенка, сама была вся в крови», — рассказал «Российской газете» один из очевидцев.
Крупное ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей произошло на трассе М-12 в Подмосковье 23 мая. В результате аварии погибли женщина и ребенок. Среди десяти пострадавших числятся двое несовершеннолетних. Что известно о ДТП — в материале URA.RU.