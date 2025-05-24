В Хабаровском крае столкнулись два маломерных судна, погибли двое

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура взяла на контроль расследование происшествия и установление всех обстоятельств. Уголовное дело возбуждено по статье 263, часть 3 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.