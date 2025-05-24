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В Хабаровском крае столкнулись два маломерных судна, погибли двое

На Амуре в районе села Ачан транспортная прокуратура контролирует расследование.

Источник: ДВТП

В Хабаровском крае 23 мая около 23:00 на реке Амур в районе села Ачан Амурского района произошло столкновение двух маломерных судов — «Амур-М» и «Барракуда-55», сообщает телеграм-канал Дальневосточная транспортная прокуратура.

По предварительным данным, в результате аварии погибли два человека.

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура взяла на контроль расследование происшествия и установление всех обстоятельств. Уголовное дело возбуждено по статье 263, часть 3 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Расследованием занимается Восточное межрегиональное следственное управление транспортного следственного комитета России.

Это трагическое происшествие напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на воде, особенно в период активного судоходства.