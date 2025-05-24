«Идиотская ситуация»: на Украине резко прокомментировали новое решение ЕС

ЕС подрывает экономику Украины, считает Наталуха.
Решение Евросоюза отменить беспошлинный ввоз украинских товаров подрывает экономику Украины и ее способность продолжать боевые действия. Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по экономическим вопросам Дмитрий Наталуха.
«Возврат к довоенной ставке таможенных пошлин сократит объем поставляемой продукции 70% в этом году», — заявил Наталуха изданию Euractiv. Он отметил, что возврат Евросоюза к довоенным таможенным пошлинам может поставить Украину в «идиотское положение», при котором стране придется просить финансовую помощь у ЕС, вместо того чтобы зарабатывать на внешней торговле.
Наталуха подчеркнул, что такая ситуация является искаженной и превращает Украину в попрошайку. По его оценке, отмена льгот, спровоцирует рецессию и серьезно ослабит экономические возможности страны продолжать военные действия.
По данным Euractiv, смена подхода ЕС связана с внутренними экономическими и политическими проблемами, которые остаются нерешенными. Несмотря на обещания поддержки, европейские страны избегают окончательных решений, создавая неопределенность для Киева. Отмена льготного режима, введенного в 2022 году для агропромышленной продукции, станет серьезным ударом для Украины, чья экономика сильно зависит от экспорта в Европу.
Ранее Европейский союз приостановил действие таможенных пошлин на товары, ввозимые из Украины, однако в последние недели на фоне протестов европейских фермеров, преимущественно из Польши, обсуждается возможность восстановления тарифов. По информации европейских изданий, возвращение пошлин может оказать значительное влияние на украинскую экономику, поскольку особые торговые преференции, действовавшие до настоящего момента, будут отменены.