«Идиотская ситуация»: на Украине резко прокомментировали новое решение ЕС

«Возврат к довоенной ставке таможенных пошлин сократит объем поставляемой продукции 70% в этом году», — заявил Наталуха изданию Euractiv. Он отметил, что возврат Евросоюза к довоенным таможенным пошлинам может поставить Украину в «идиотское положение», при котором стране придется просить финансовую помощь у ЕС, вместо того чтобы зарабатывать на внешней торговле.